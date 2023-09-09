Ferrari SF90 превратили в свирепого конкурента экстремальной версии XX

Летом 2023 года компания Ferrari представила экстремальный гиперкар SF90 XX — агрессивный аэродинамический обвес с фиксированным антикрылом, управляющая электроника со специфическими настройками и более мощная силовая установка сделали модель самым мощным дорожным автомобилем марки. Но у владельцев базового Ferrari SF90 Stradale появилась возможность вывести свою модель на уровень версии XX за счёт доработок от компании DMC.

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SF90 XX получил 1030-сильную гибридную силовую установку, прирост отдачи которой связан в первую очередь с форсировкой 4,0-литрового бензинового турбомотора V8. Но за счёт установки новой выхлопной системы, доступной в версиях из титана или нержавеющей стали, базовый SF90 Stradale становится мощнее — отдача вырастает до 1120 сил!

Других технических доработок немецкие тюнеры не предлагают, зато адресуют владельцам итальянского супергибрида эффектный аэродинамический обвес из углеродного волокна.

DMC

DMC