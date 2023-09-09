Арабы сделали утончённый тюнинг для Lamborghini Urus

Арабское ателье Carbon Pro выпустило утончённый тюнинг для Lamborghini Urus.

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Тюнинговое ателье Carbon Pro из Объединённых Арабсикх Эмиратов представило новый проект, в основу которого лёг обновлённый кроссовер Lamborghini Urus — аэродинамический обвес адресован владельцам автомобилей в версии Urus S и Urus Performante. Отличительной чертой новых деталей стала их элегантность, которая относительно редко встречается в наши дни — обвес подчёркивает линии заводского дизайна, но не удивляет своим эпатажным обликом.

Кроссовер предложено дополнить капотом с дополнительными воздуховодами, вставками в штатные воздухозаборники, сплиттером и аэродинамическими элементами в переднем бампере, порогами и диффузором.

Комплект дополняют аэродинамические элементы в заднем бампере, накладка между фонарями, корпуса зеркал заднего вида, а также заимствованный из каталога Mansory спойлер.

Carbon Pro

Carbon Pro

Carbon Pro