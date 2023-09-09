Союз автосервисов предупредил о наплыве контрафактных запчастей в РФ

«Основные расходные материалы, такие как фильтры и колодки, подделывают редко, потому что их производит множество фирм и продает по невысоким ценам. Более сложные запчасти, которые существуют только в виде оригинальной продукции с маркой самого автопроизводителя, подделывали и раньше, но сейчас этот некачественный контрафакт более активно завозят в Россию», — рассказал Плисов «Газете.Ru».