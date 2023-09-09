Названы сроки запуска движения автомобилей по поврежденной части Крымского моста

Движение по отремонтированной части Крымского моста должно быть запущено, как и планировалось, к 15 сентября. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 1".

Сейчас работы идут в круглосуточном режиме, подчеркнул Хуснуллин.

"Я думаю, что к 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть", - сказал он.

Теперь, по его словам, остается положить асфальт, сделать освещение, барьеры, разметку.

За этим стоит огромная напряженная работа, иногда с жесткими кадровыми решениями, отметил вице-премьер.