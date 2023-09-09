Названы сроки запуска движения автомобилей по поврежденной части Крымского моста

Движение по Крымскому мосту должны запустить через неделю
Движение по отремонтированной части Крымского моста должно быть запущено, как и планировалось, к 15 сентября. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 1".
Сейчас работы идут в круглосуточном режиме, подчеркнул Хуснуллин.
"Я думаю, что к 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть", - сказал он.
Теперь, по его словам, остается положить асфальт, сделать освещение, барьеры, разметку.
За этим стоит огромная напряженная работа, иногда с жесткими кадровыми решениями, отметил вице-премьер.
Ремонт второй стороны моста предполагалось завершить к 1 ноября. Однако позже в распоряжении правительства было установлено, что работы по восстановлению должны быть завершены до конца года.