Интересные машины, о которых вы не слышали

Мы часто рассказываем вам про разные автомобили, обсуждаем их характеристики и даем рекомендации по выбору. Но в этот раз мы решили показать вам машины, которых вы, скорее всего, никогда не видели, потому что они редкие, или вообще собраны в единственных экземплярах.

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Equus Bass 770

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Equus Bass 770 — это американский маслкар, который сочетает в себе классический дизайн машин 60-70-х годов прошлого века с современными технологиями и характеристиками. Визуально машина напоминает Mustang и Charger, но произведена компанией Equus Automotive. Bass 770 обладает двигателем V8 объемом 6.2 литра, который способен разгонять машину до 100 км/ч всего за 3.4 секунды – еще бы, лошадок целых 640, между прочим. Наряду с впечатляющей производительностью, Bass 770 также предлагает высококачественный интерьер с кожаным салоном, трехспицевым рулем и большим сенсорным экраном. Этого красавца представили миру в 2015 году, а просили за него от 250 000 долларов, в зависимости от комплектации. В 2022 году один из экземпляров был продан за 225 000 долларов, хотя цена покупки составляла 556 500 – интересно, что за уникальная комплектация за такие деньги.

Real Arts

Anteros

Anteros — это спортивный автомобиль, который внешне напоминает Jaguar XJ или Chevrolet Corvette. Основой для Anteros служит шасси от Chevrolet Corvette в кузове С6, но сам кузов сделан полностью из углеродного волокна. Такое сочетание классического дизайна и современного подхода делает Anteros уникальным в своем классе. В зависимости от модификации Anteros оснащается разными двигателями, но самая мощная несет в себе V8 от Chevrolet Corvette С5, на который установили парочку турбин, которые надули его до 650 л.с. На выбор покупателя также предоставлялась механическая шестиступка и автомат с четырьмя ступенями.

Anteros

Drakan Spyder

А вот и настоящая экзотика - Drakan Spyder, созданный для тех, кто ищет новые ощущения от вождения. Отличительной чертой Spyder является его открытый дизайн без крыши, что обеспечивает водителю непосредственное ощущение скорости и дороги. Также форма кузова не совсем классическая – явное сужение к передней части навевает ассоциации с болидами F1. Автомобиль очень легкий – всего 907 кг, поэтому заднюю часть сделали тяжелее для уверенного сцепления с дорогой. Финальное распределение веса составляет 40 на 60%, при том, что обычно стремятся к развесовке в стиле 48 на 52%. Двигатель V8 выдает 430 лошадиных сил и 424 Нм крутящего момента, а до сотни разгоняет за 3,4 секунды. Коробка передач использовалась механическая шестиступенчатая от Porsche, модель G96 Transaxle.

Drakan

Falcon F7

Falcon F7 — это эксклюзивный американский суперкар, который сочетает в себе современные инженерные решения с ручной сборкой. Производимый компанией Falcon Motorsports, F7 обладает легким монококом из углеродного волокна и алюминия, что обеспечивает высокую жесткость и низкий вес в 1263 кг. Под капотом установлен мощный V8, который выдает 1100 л.с. и который же дарит автомобилю впечатляющую динамику - чтобы разогнаться до первой сотни, Falcon F7 потребуется всего 2,7 секунды.

Wikipedia

Всего было собрано семь автомобилей, один из которых разбили. К сожалению, спросом на вторичке машина не пользуется, и два года назад на аукционе ее смогли продать всего за 75 000 долларов, хотя покупали за 250 000.

Lucra LC470

Еще один редкий американец, который собрали в количестве 63 штук. Lucra LC470 — это эксклюзивный спортивный автомобиль, произведенный компанией Lucra Cars. Модель LC470 собрала в себе много элементов от разных машин, но больше всего она напоминает Ford GT40. Основой для LC470 служит легкая и прочная рама, обеспечивающая отличную управляемость и динамику. Крыши нет совсем, зато есть обтекаемое ветровое стекло и две дуги безопасности за креслами на случай переворота. Машина выглядит так, будто собиралась не до 2019 года, а лет так 50 назад.

Lucra

Под капотом Lucra LC470 можно найти один из двух двигателей от Chevrolet Corvette: LS3 или LS7. Первый выдает 430 л.с. а второй – 505. Коробка передач - только шестиступенчатая, что странно для 2019 года. Все экземпляры собирались исключительно вручную в Сан-Маркосе в Калифорнии.

Panoz Avezzano

Компания Panoz собрали много различных спортивных автомобилей, но Avezzano производится по сей день, а недавно вышла новая версия. Под капотом Panoz Avezzano установлен мощный V8 двигатель объемом 6,2 литра, который выдает 430 лошадиных сил. Наверное, уже никого не удивит, что двигатель разрабатывала компания Chevrolet. Есть два варианта: на 430 л.с и на 580 с двумя турбинами.

Panoz

Сверхлегкие рама и шасси разработаны таким образом, чтобы обеспечивать отличное удержание дороги и управляемость. Автомобиль участвовал в соревновании GT World Challenge и одержал победу.

Panoz Esperante GTR-1

Panoz Esperante GTR-1 является легендарным гоночным автомобилем, который разработала и произвела американская компания Panoz в 1997 году. Этот автомобиль был создан с целью участия в гонках на выносливость, включая знаменитые 24 часа Ле-Мана. За свою внешность получил неофициальное прозвище «бэтмобиль», потому что напоминал таковой из комиксов.

Wikimedia Commons

Двигатель внезапно не от Chevrolet – удивительно даже. Компания Panoz решила обратиться в Ford и попросила у них их фирменный V8 объемом 6 литров. Есть данные, что двигатель был сильно модифицирован, но точного списка изменений нет. Фирменная версия движка от Panoz показывала 600 лошадиных сил, что было круто в конце прошлого тысячелетия. На волне успеха компания даже выпустила ограниченное количество дорожных версий Esperante GTR-1, что позволило энтузиастам почувствовать гоночный дух на обычных дорогах.

Shelby Series 1

Shelby Series 1 представляет собой уникальный шедевр в автомобильном мире, созданный легендарным Кэрроллом Шелби. Этот автомобиль стал первым и единственным суперкаром, который был разработан и построен с нуля под брендом Shelby в 1998 году.

Wikimedia Commons

Оснащенный двигателем V8 мощностью 320 л.с., Shelby Series 1 был отличным подарком для водителей, которые хотели чистого и неподдельного опыта вождения без помощников. Первая версия разгонялась до ста за 4,4 секунды, но чуть позже появилась модель с двигателем, который развивал уже 450 л.с. Этого получилось добиться за счет турбонаддува и за это требовалось доплатить 35 100 долларов.

Дизайн у машины элегантный и хищный одновременно. Внутри автомобиля "Шелби" уделил особое внимание деталям, предлагая высококачественный интерьер с последними технологическими новшествами того времени. Всего было построено 249 экземпляров из 500 запланированных

Vanderhall Venice

Vanderhall Venice – это трёхколёсный автомобиль, или, как его еще называют, трицикл, который сочетает в себе ретро-дизайн и современный двигатель объемом 1,4 литра, с которого сняли 200 л.с. и 251 Нм крутящего, которые толкают его до ста километров в час с нуля за 4,5 секунды. Трицикл создали в 2016 году, но практически сразу перенастроились на электрическую версию Edison.

Wikimedia Commons

С легким и аэродинамичным кузовом Vanderhall Venice предлагает водителю и пассажиру исключительно открытый и захватывающий опыт вождения. Это транспортное средство совершенно не похоже на обычный автомобиль. Это, скорее, комфортный большой мотоцикл, но точно не автомобиль. Сегодня версия Venice GTS предлагается по цене от 39 950 долларов за базовую версию.

Vector W8

Vector W8 – это американский суперкар, который был своего рода технологическим чудом своего времени в 1989 году. Производимый компанией Vector Aeromotive, W8 представлял собой смелую попытку создать автомобиль, который мог бы конкурировать с европейскими суперкарами на равных. Внешность у автомобиля удалась – ничего не скажешь, выглядит W8 круто. Дизайн общими чертами напоминает Lamborghini, но ничего предосудительного в этом нет. Некоторые сравнивали дизайн даже с боевым истребителем, и тоже по-своему были правы.

Wikimedia Commons

Vector W8 оснащался двигателем объемом 6 литров с двойным турбонаддувом, что позволило снять 625 лошадиных сил. Автомобиль по какой-то причине использовал довольно тугой трехступенчатый автомат, поэтому разгонялся до сотни за 4,1 секунду. Говорят, что использование механики могло бы позволить снизить время как минимум на 0,5 секунды. Всего было собрано семнадцать автомобилей, после чего компания обанкротилась.

Заключение