Москвичей призвали быть внимательными за рулем из-за тумана

Столичным водителям нужно быть внимательными за рулем из-за тумана утром 10 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

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По информации МЧС, уточнили в сообщении, с 08:00 до 10:00 в Москве прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200–500 метров.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее минимум 30 авиарейсов задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково. Помимо этого, один из рейсов в Домодедово был отменен.