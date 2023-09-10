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Sollers показал во Владивостоке новый российский рамный пикап

Sollers показал во Владивостоке новый российский рамный пикап. Предсерийный Sollers ST6 засветился на выставке «Улица Дальнего Востока». От исходного JAC T6 модель отличается радиаторной решёткой и шильдиками. Серийное производство пикапа скоро запустят на бывшем заводе Sollers-Mazda. О ценах судить преждевременно, однако китайский JAC T6 сейчас стоит в России от 2,9 миллиона рублей, и Sollers ST6 едва ли будет намного дешевле.

"Соллерс" представил пикап ST6
© Motor.ru

Sollers ST6 представляет собой лицензионную копию JAC T6 образца 2015 года. Это рамный автомобиль длиной 5,3 метра с рессорной задней подвеской, жёстко подключаемым полным приводом и грузоподъёмностью 750 килограммов. По технике новинка Sollers окажется унифицирована с лёгким грузовичком Argo и внедорожниками УАЗ.

По предварительным данным, Sollers ST6 предложат с двумя 2,0-литровыми турбомоторами: бензиновым и дизельным. Коробка передач — отечественная 6-ступенчатая «механика», а со временем под капотом появится локализованный турбодизель HFC4DB2-1D в варианте форсировки на 130 сил и 288 Нм.

В будущем Sollers планирует расширить линейку выпускаемых во Владивостоке автомобилей, однако подробности неизвестны. Серийное производство пикапа ST6 намерены начать в сентябре, план до конца года — минимум 500 автомобилей. Под брендом JAC модель продавать перестанут: в локальной линейке грузовичок заменят на более современный T8 Pro.