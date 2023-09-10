"Соллерс" представил пикап ST6

Sollers показал во Владивостоке новый российский рамный пикап. Предсерийный Sollers ST6 засветился на выставке «Улица Дальнего Востока». От исходного JAC T6 модель отличается радиаторной решёткой и шильдиками. Серийное производство пикапа скоро запустят на бывшем заводе Sollers-Mazda. О ценах судить преждевременно, однако китайский JAC T6 сейчас стоит в России от 2,9 миллиона рублей, и Sollers ST6 едва ли будет намного дешевле.

© Motor.ru

Sollers ST6 представляет собой лицензионную копию JAC T6 образца 2015 года. Это рамный автомобиль длиной 5,3 метра с рессорной задней подвеской, жёстко подключаемым полным приводом и грузоподъёмностью 750 килограммов. По технике новинка Sollers окажется унифицирована с лёгким грузовичком Argo и внедорожниками УАЗ.

По предварительным данным, Sollers ST6 предложат с двумя 2,0-литровыми турбомоторами: бензиновым и дизельным. Коробка передач — отечественная 6-ступенчатая «механика», а со временем под капотом появится локализованный турбодизель HFC4DB2-1D в варианте форсировки на 130 сил и 288 Нм.