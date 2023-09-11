Sollers запустил производство новых пикапов ST6 во Владивостоке

"Перезапуск серийного производства на заводе во Владивостоке и сохранение уникальной профессиональной команды предприятия были в числе наших главных приоритетов на этот год. Сегодня мы сделали первый шаг в новой истории развития этого индустриального актива, начав работу в сегменте пикапов - одном из самых перспективных с точки зрения потенциала роста на российском рынке. Наша новая модель ST6 сочетает в себе надежность, функциональность и комфорт, предоставляя широкие возможности применения как для бизнеса, так и для любителей путешествий и активного отдыха", - рассказал Ширинов.