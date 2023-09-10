В Китае показали новый люксовый седан YangWang U6

Автобренд YangWang, входящий в структуру компании BYD, представил новый люксовый седан U6, который станет конкурентом моделей Mercedes-Benz EQS и BMW i7. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Автомобиль получил П-образные фары, большую панорамную крышу, выштамповки на дверях и капоте, а также активный спойлер. Новинка считается самым аэродинамичным серийным седаном в мире.

Автомобиль будет оснащаться четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо). Суммарная мощность составит 1180 л.с. При этом седан получил уникальную систему подвески DiSus, которая поддерживает возможность управления каждым колесом отдельно.