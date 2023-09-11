Двигатели Hyundai и Kia назвали самыми ненадежными

На ресурсе Jalopnik опубликовали пост с видео, в котором объясняются основные "косяки" двигателей семейства Theta II. Утверждается, что они являются самыми ненадежными моторами современности.

Преимущественно речь идёт об атмосфернике 2,4 литра, который выходит из строя из-за картера. В Hyundai, говорит ведущий в видео, объясняют это производственными особенностями, из-за которых в процессе работы двигателя в нижней части скапливается большое количество металлической стружки. Она засоряет каналы, по которым циркулирует масло, что приводит к вполне предсказуемым последствиям.

"Когда сервисмен вам говорит, что все места заняты на несколько недель вперёд, и все операции - замена двигателей, а цеха завалены блоками, то это действительно печально", - говорится в заметке, посвящённой моторам Hyundai и Kia.

Theta II - семейство атмосферных и турбированных агрегатов объёмом 2.0 и 2.4 литра, которые устанавливались на широкую линейку моделей, в том числе Hyundai Sonata, ix35/Tucson, Santa Fe, Azera, а также Kia Optima, Sportage, Sorento, Cadenza (это не полный список моделей, оснащаемых двигателями Theta II - прим. "РГ").