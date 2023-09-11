Подставные ДТП будут распознавать по приложению

Российские специалисты разработали приложение, которое, работая на телефоне, сможет точно показать, действительно ли была авария. В этом помогут гироскоп и акселерометр, сообщает ИА DEITA.RU.

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Уточняется, что программа разработана для борьбы с фейковыми ДТП, когда для получения страховых выплат автовладельцы инсценируют повреждения машины. Система же будет мониторить все происходящее с машиной и на основании данных от гироскопа и акселерометра сможет показать, была ли авария, или нет.

В случае если удара не было, системы фиксации сообщат об этом. Специальные алгоритмы онлайн-сервиса по страхованию автомобилей не даст оформить это ДТП, и так страховые компании смогут проще вычислять злоумышленников, которые пытаются обмануть их. Для этого алгоритм придется еще обучить, а также понадобится довольно большое количество людей, которые контролируют работу программы, однако она уже показывает свою действенность. Только за месяц искусственный интеллект смог определить полторы сотни поддельных последствий ДТП.