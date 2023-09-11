Исследование: продажи растут, но китайцам надо поработать над имиджем

Исследование показало, как меняется отношение к китайским машинам. В последние годы автопром КНР взял курс на расширение географии. При этом в планах крупнейших игроков рынка, таких как BYD, Geely, GAC, Chery, JAC, Changan и Great Wall, — не только развивающиеся страны, но и страны первого мира. Интерес к их продукции постепенно растет, однако для того, чтобы занять значимые позиции, им придется поработать над имиджем, отмечают в JATO Dynamics.
Продажи китайских автомобилей за последние два года выросли в большинстве регионов. В Южной Африке, например, доля «китайцев» поднялась с трех процентов в 2021 году до 8,8 процента в первом полугодии 2023-го, в Австралии — с 7,5 процента до примерно 11. В Израиле же показатель подскочил с одного процента до 16,26.
Особо благодатным стал российский рынок после введения санкций: доля китайских «легковушек» по итогам первой половины нынешнего года поднялась выше 50 процентов с 7,5 процента в 2021 году. Похожий тренд замечен в соседнем Казахстане. Ускоряется экспансия и в Юго-Восточную Азию: в Таиланде, к примеру, китайские бренды достигли 15,34-процентной доли рынка.
В Европе прогресс более скромный. В 2021 году на китайские машины приходилось 0,67 процента продаж, а в первом полугодии 2023-го — 2,37 процента. В лидерах спроса — Великобритания, Италия и Испания, где рост в нынешнем году составил 4,26, 4,12 и 3,45 процента соответственно.
Тормозит распространение «китайцев» проблемная репутация, отмечают аналитики, ссылаясь на опрос в соцсетях. Покупателей отпугивают проблемы с авторским правом, сомнения в качестве сборки, а также растущая политическая напряженность между Китаем и западными странами. Согласно опросу, только 38 процентов пользователей оценивают китайские марки позитивно, а западные — 60 процентов.
Ранее глава Renault Лука де Мео заявил, что Европе не стоит отгораживаться от китайских брендов. По его мнению, нет смысла запрещать конкурентам продавать продукт, который нравится потребителям. Однако обезопасить себя стоит: для этого нужны четкая промышленная стратегия и государственная поддержка заводов.