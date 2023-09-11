Исследование: продажи растут, но китайцам надо поработать над имиджем

Исследование показало, как меняется отношение к китайским машинам. В последние годы автопром КНР взял курс на расширение географии. При этом в планах крупнейших игроков рынка, таких как BYD, Geely, GAC, Chery, JAC, Changan и Great Wall, — не только развивающиеся страны, но и страны первого мира. Интерес к их продукции постепенно растет, однако для того, чтобы занять значимые позиции, им придется поработать над имиджем, отмечают в JATO Dynamics.

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Продажи китайских автомобилей за последние два года выросли в большинстве регионов. В Южной Африке, например, доля «китайцев» поднялась с трех процентов в 2021 году до 8,8 процента в первом полугодии 2023-го, в Австралии — с 7,5 процента до примерно 11. В Израиле же показатель подскочил с одного процента до 16,26.

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Особо благодатным стал российский рынок после введения санкций: доля китайских «легковушек» по итогам первой половины нынешнего года поднялась выше 50 процентов с 7,5 процента в 2021 году. Похожий тренд замечен в соседнем Казахстане. Ускоряется экспансия и в Юго-Восточную Азию: в Таиланде, к примеру, китайские бренды достигли 15,34-процентной доли рынка.

В Европе прогресс более скромный. В 2021 году на китайские машины приходилось 0,67 процента продаж, а в первом полугодии 2023-го — 2,37 процента. В лидерах спроса — Великобритания, Италия и Испания, где рост в нынешнем году составил 4,26, 4,12 и 3,45 процента соответственно.

Тормозит распространение «китайцев» проблемная репутация, отмечают аналитики, ссылаясь на опрос в соцсетях. Покупателей отпугивают проблемы с авторским правом, сомнения в качестве сборки, а также растущая политическая напряженность между Китаем и западными странами. Согласно опросу, только 38 процентов пользователей оценивают китайские марки позитивно, а западные — 60 процентов.