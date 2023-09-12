Компания Lada Sport, входящая в структуру «АвтоВАЗа», начала выпуск спортивных версий Lada Vesta Sport нового поколения в кузовах «седан» и «универсал». Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Lada Sport уже начинает сборку Vesta Sport в кузове «Универсал» и «Седан». Двигатель 1,8 сейчас на ВАЗе не собирают, поэтому вероятно будут устанавливать также как на Granta Sport 1,6 но форсированный до 136 л.с», — говорится в сообщении сообщества.

О том, когда автомобили появятся у официальных дилеров и сколько они будут стоить, не сообщается.

До этого в Москве на фестивале технических видов спорта была показана гоночная версия Lada Granta. Лифтбэк Lada Granta Sport построен для участия в соревнованиях класса S1600, которые являются одной из первых ступеней в российском автоспорте. Автомобиль получил гоночные кресла и интегрированный каркас безопасности. На двери багажника укреплен небольшой спойлер.