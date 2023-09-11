Эксперты выяснили, как изменился спрос на санкционные автомобили из Японии

Аналитики "Дрома" сравнили, как менялся спрос на машины из Японии в июне - августе 2023 года. Исследование, которое было выполнено для "Российской газеты", показало, что интерес россиян сместился в сторону автомобилей с пробегом.

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В августе спрос на "беспробежные" японские автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра снизился на 15% по сравнению с июнем.

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"Динамика спроса в этой категории не была постоянной. В конце июля мы фиксировали повышенный интерес к "беспробежным" авто: спрос увеличился на 24% относительно начала месяца. Рост спровоцировали новости о повышении утилизационного сбора и ограничении экспорта автомобилей из Японии. В августе новые требования и запреты вступили в силу и интерес к подержанным автомобилям без пробега по РФ упал на 32% по сравнению с июлем", - рассказала "РГ" аналитик "Дрома" Татьяна Макеева.

Спрос на автомобили с пробегом в этой категории увеличился на 24% за июнь - август. По словам Татьяны Макеевой, рост интереса к подержанным машинам связан с перераспределением спроса: б/у авто без пробега по России стали значительно дороже, и покупатели обратили внимание на авто с пробегом.

Как и в случае с автомобилями с объемистыми двигателями, спрос на остальные запрещенные к ввозу машины рос во второй половине июля и пошел на спад в августе. В большей степени тренд затронул гибриды.

"За июль спрос на все гибридные автомобили вырос на 42%, но уже в начале августа снизился на 20% по сравнению с прошлым месяцем. Это может быть связано с тем, что Япония зарекомендовала себя как поставщик гибридов, поэтому новости о запрете их ввоза в Россию вызвали особый ажиотаж", - отметил "РГ" аналитик "Дрома" Сергей Лагурев.

При этом к концу августа спрос на гибридные автомобили с пробегом по России вырос на 31% относительно конца июня, а на "беспробежные" гибриды - упал на 26%. Такая динамика тоже говорит о перераспределении спроса в категории.

В июле спрос достиг пиковых значений на все японские электрокары (+29%), минивэны (+19%) и кей-вэны (+33%). В августе показатели в трех категориях ожидаемо снизились: -3%, -8% и +2% соответственно. Однако в сумме за три месяца спрос показал положительную динамику: +49% на электромобили, +7% на минивэны и +26% на кей-вэны.

Хотя число запросов на легкие коммерческие автомобили (LCV) заметно выросло с конца июня по конец августа - на 24%, - оно менялось меньше всего в рассматриваемом периоде. Возможно, это связано с тем, что "японцы" - не самые популярные авто в этой категории, считает Татьяна Макеева.