Кому положен знак инвалида в автомобиле

Знак инвалида полагается всем гражданам России с ограниченными возможностями, который передвигаются на автомобиле. Само собой, знак инвалида на автомобиле предоставляет некоторые дополнительные возможности. Давайте разберемся, кому же он положен и какие дает преимущества на дороге.

© РИА Новости

В какой-то момент в нашей стране стали уделять дополнительное внимание людям с ограниченными возможностями, которые передвигаются на автомобиле. Сегодня невозможно найти парковку, на которой не было бы отдельных мест для инвалидов – таков закон. Согласно ему, на парковке должно быть выделено не менее 10% мест как раз для людей с ограниченными возможностями. Если парковка слишком маленькая (5-9 мест), то все равно хотя бы одно место должно быть. Иногда, правда, складывается ощущение, что этих мест слишком много, потом что они всегда пустуют или же заняты машинами без специального знака.

РИА Новости

Знак инвалида на автомобиле позволяет парковаться на этих самых специальных местах. Более того, места для инвалидов всегда бесплатные, даже на платной городской парковке. Это указано в статье 15 Федерального закона № 181-ФЗ. Если на автомобиле перемещается инвалид I или II группы, то машина может проехать под знак, запрещающий движение транспортных средств. Также можно бросать машину даже там, где это запрещают знаки ПДД 3.28, 3.29 и 3.30. Также иногда можно игнорировать любой знак, если под ним есть табличка «Кроме инвалидов». Таким образом, знак инвалида в машине позволяет парковаться с большим комфортом и бесплатно. На трассе же этот знак не играет никакой роли – машина подчиняется общим требованиям.

РИА Новости

Кому положен знак «Инвалид» и как его получить

Знак инвалид положен людям, у которых есть документальное подтверждение, что они относятся к инвалидам. Для этого требуется пройти медицинскую комиссию и получить специальное удостоверение. Без этих процедур человек не является официальным инвалидом, даже если у него серьезно ограничены возможности.

РИА Новости

Если все документы получены, то можно начинать процедуру оформления знака «Инвалид» на автомобиль. Это можно сделать через сайт «Госуслуги» или МФЦ. Если заявку заполняет человек, имеющий инвалидность – можно делать как удобно. Если же от имени человека с инвалидностью будет действовать его представитель, то для этого придется посетить МФЦ с соответствующими доверенностями и документами. Также с 1 марта 2023 года машина для перевозки лица с инвалидностью, должна быть занесена в специальный реестр. Стоит также помнить, что автомобиль, на котором будет перемещаться человек с ограниченными возможностями, не обязательно должен ему принадлежать - можно использовать любую машину.

Штрафы за использование привилегий инвалидности без документов

Как было сказано выше – пока нет документов, человек не имеет официального статуса инвалида. Если попробовать воспользоваться условиями для инвалидов, можно нарваться на большой штраф. Даже простая парковка на месте для инвалидов без соответствующего разрешения обойдется нарушителю в 5000 рублей согласно п.2 ст. 12.19 КоАП РФ. А если машину еще и эвакуируют, то сумма резко увеличится ориентировочно до 10 000 рублей. Поэтому не стоит занимать места для инвалидов, даже если они все свободны, а обычные заняты.

.

РИА Новости

Заключение