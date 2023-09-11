Новый MINI китайской сборки предложат в трех типах кузова

Новый MINI китайской сборки предложат в трёх типах кузова. Руководитель бренда Стефани Вурст подтвердила Autocar, что хотя на презентации электромобиля Cooper говорили только о трёхдверном хэтчбеке, на самом деле в гамме будет и пятидверная версия, и кабриолет. Таким образом, вопреки слухам в следующем поколении MINI предложит больше даже модификаций, чем в текущем. А вот планы по возрождению MINI Paceman госпожа Вурст не подтвердила.

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Наследник классического MINI дебютировал в начале сентября на выставке в Мюнхене. Модель снова назвали Cooper, а на презентации была показана только трёхдверная версия, хотя долгие годы покупатели могли переплатить за двухдверный кабриолет или пятидверный хэтчбек. Будет возможность выбора и на этот раз.

Напрямую не сказано, но похоже и пятидверка, и открытая версия станут выпускаться и с электрическим, и с бензиновым двигателем. Модернизированный MINI с турбомотором ещё не показан: презентацию ждут в течение полугода. «Заряженные» версии JCW останутся только у электромобилей, а ручную коробку передач для малолитражек больше не предложат.

Слухи о возрождении Paceman в формате электрокроссовера Стефани Вурст не подтвердила: топ-менеджер подчеркнула, что «линейка MINI не может быть сложной для понимания». По той же причине в серию не пойдёт прототип минивэна Urbanaut.