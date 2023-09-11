Geely начала продажи большого кроссовера с техникой Volvo

Холдинг Geely начал продажи большого кроссовера с техникой Volvo. В Китае стартовал приём заказов на Lynk & Co 08 — 4,8-метровый вседорожник, построенный на шведской платформе CMA. По технике и по цене «восьмёрка» близка к Geely Monjaro, но новинка Lynk & Co бывает только заряжаемым гибридом, а оснащение богаче. Другие особенности модели: эффектная внешность, 92-дюймовый проекционный дисплей и аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками.

© Lynk & Co

Экстерьер и интерьер Lynk & Co 08 показали в начале весны, но технические подробности, комплектации и цены раскрыли только сейчас. Как и предполагалось, «восьмёрка» построена на платформе с поперечным расположением двигателя и многорычажной задней подвеской. Дорожный просвет — 186 миллиметров.

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Базовый кроссовер переднеприводный, под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор, в трёхступенчатую коробку передач встроен электродвигатель, а под полом расположена тяговая батарея ёмкостью 21,2 киловатт-часа. Запас хода без активации ДВС — до 102 километров (WLTP), а пиковая отдача — 381 лошадиная сила и 615 Нм. Цена — от 208 800 юаней (эквивалент 2,8 миллиона рублей).

Autohome.com.cn

Lynk & Co

Lynk & Co

Lynk & Co

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Опция — вариант с увеличенным аккумулятором (39,8 киловатт-часа). В таком случае автономность на электротяге увеличивается вдвое (до 205 километров), а полностью заряженный и заправленный кроссовер способен проехать до 1400 километров.

На вершине линейки трёхмоторный Lynk & Co 08 с отдельным электродвигателем в приводе задней оси. Совокупная отдача системы — 593 силы и 905 Нм, разгон 0-100 занимает 4,6 секунды, а расход бензина не превышает шести литров на 100 километров в смешанном цикле.