АвтоВАЗу не хватает кадров

«Если год назад мы говорили о том смогут ли возобновить автопредприятия работу после вынужденной приостановки деятельности, сможет ли отечественный автопром существовать в условиях санкций, то сегодня проблемы совсем другие. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся на «АвтоВАЗе», характерны и для других коллег по отрасли. Первая — это драматическая нехватка кадров», — сказал Громак.