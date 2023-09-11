Мантуров сравнил новый пикап Sollers с УАЗ «Патриот»

«Хорошая утилитарная машина. Наряду с УАЗом «Патриот» спрос этой модификации, которая аналогична, будет иметь хорошую долю рынка и, самое главное, производиться здесь, во Владивостоке, и, таким образом, закрывать периметр Дальневосточного региона, чтобы не таскать по стране», — сказал Мантуров.