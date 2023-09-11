В Россию привезли седан Honda Crider

Один из дилеров привез в Россию новый седан Honda Crider. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 297 000 рублей.

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Crider построен на растянутой и расширенной платформе хэтчбека Honda Jazz/Fit. Под капотом - безальтернативная турботройка объемом 1,0 л (122 л.с.). В паре с ней трудится вариатор. Ширина машины - 1804 мм, высота - 1509 мм, колесная база - 2730 мм.

Главная особенность салона - откидывающийся центральный подлокотник заднего сиденья может превращаться в столик. Мультимедиа с голосовым управлением и расширенными возможностями подключения.

Среди оснащения модели продавец выделяет кожаный салон, люк, камеры, кнопку старт-стоп.