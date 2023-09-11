Поставки контрафактных запчастей в РФ выросли после ухода автобрендов

После ухода из России зарубежных автопроизводителей было снято таможенное ограничение на ввоз в страну контрафактных запчастей в оригинальной упаковке автокомпаний. Как сообщает «Газета.Ru», член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов рассказал, что в результате число подделок на рынке кратно возросло.

По словам эксперта, основные расходные материалы, вроде фильтров и колодок, подделывают редко — их производит множество фирм, а их стоимость невысока. Основная часть контрафакта приходится на более сложные запчасти, которые выпускаются только в виде оригинальной продукции автопроизводителя.

Плисов подчеркнул, что защита интеллектуальной собственности со стороны автопроизводителей была для таможни, по сути, единственным способом борьбы с контрафактом. Ранее производители заявляли на таможенных постах названия дистрибьюторов и импортеров, а также минимальную цену деталей. Однако на сегодняшний день эти механизмы сняты, а других методов побороть контрафакт у таможни нет.

«В результате мы имеем лавинообразный поток контрафактных запчастей под видом оригинальных. Что самое плохое, поддельные запчасти для двигателей имеют невероятно низкое качество», — заключил Плисов.