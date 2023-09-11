КамАЗ показал автобус Vega и светодиодные отечественные фары

На выставке «Комтранс-2023» дебютировал городской автобус, созданный на шасси от грузовика «Компас 9». Собирать кузова для новинки будут на ульяновском СимАЗе: завод заменит китайскими компонентами узлы от японских моделей Isuzu. На примере автобуса Vega челнинский автогигант продемонстрировал новые светодиодные блок-фары: их делают в городе Клинцы (Брянская область).

© «Автопоток» / https://t.me/autopotoknews

«Автопоток» выяснил, что в конце 2023 года на оригинальные цельные фары перейдут все грузовики семейства КамАЗ «Компас». Пока малотоннажники комплектуются наборной светотехникой с круглыми блоками типа Hella. Фотографии обновлённых «Компасов» ещё не опубликованы.

«Автопоток» / https://t.me/autopotoknews

Что касается автобуса Vega, он унифицирован по шасси с «Компасом 9» и рассчитан на 65 пассажиров. У новинки есть задняя пневмоподвеска, система ABS, гидроусилитель руля, зеркала с электроприводом и подогревом, предпусковой подогреватель, а в салоне предусмотрены USB-разъёмы. Опционально можно установить модуль Wi-Fi, кондиционер, заказать двойное остекление.

«Автопоток» / https://t.me/autopotoknews

Техника проверенная: под капотом рядный четырёхцилиндровый турбодизель Cummins ISF3.8 в варианте форсировки на 154 лошадиные силы и 491 Нм. Тяга передаётся на заднюю ось через 6-ступенчатую «механику» китайской фирмы Fast Gear.