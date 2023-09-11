Автопроизводители КНР заключают с дилерами РФ только короткие контракты

Автопроизводители из Китая не стремятся к заключению долгосрочных дилерских контрактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина. По его словам, срок контрактов на поставку автомобилей составляет не более одного года.

«На сегодняшний день китайские автопроизводители не хотят заключать долгосрочные договоры дилерские, они заключают договоры буквально на год, были даже договоры на три месяца», — сказал он.

О причинах, по которым китайские автопроизводители заключают с российскими дилерами только короткие контракты, не сообщается.

В начале сентября стало известно, что поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле достигли рекордного уровня, поднявшись до суммы в $1,06 млрд.