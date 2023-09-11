Показан дизайн нового УАЗ "Патриот"

Российский дизайнер Андрей Давыдов, который помог "Машинаторам" разработать альтернативный дизайн "Буханки", опубликовал в своём канале пост с эскизами нового УАЗ "Патриот".

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Не исключено, что изображения сгенерированы нейросетью - на такое предположение наталкивает не совсем правильная геометрия колёс, а также форма логотипа. Однако это не мешает взять предложенный образ в качестве отправной точки для рестайлинга российского внедорожника.

В конце августа стало известно, что УАЗ разработает дизайн обновлённого "Патриота". Это будет сделано в ближайшее время. Актуальная модель совсем недавно получила изменения, направленные на повышение комфорта.

УАЗ "Патриот" представлен в двух модификациях, отличающихся соответствием двигателей экостандартам: "Евро-2" и "Евро-5". В обоих случаях под капотом установлен атмосферник 2.7 литра мощностью 150 л.с. Для внедорожника анонсированы новые моторы - бензиновый и дизельный.