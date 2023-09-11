Российские грузоперевозчики пожаловались на проблемы со въездом в Китай

Российские автомобильные грузоперевозчики столкнулись со сложностями пересечения границы с Китаем из-за невозможности получения виз водителями. Об этом со ссылкой на представителя Минтранса пишет газета «Известия».

Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Андрей Енин отметил, что визы для водителей российских фур оформляются в настоящее время только в приграничных с Китаем регионах.

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«У остальных российских транспортных компаний, находящихся в других регионах страны, практически отсутствует возможность оформления китайских виз категории С для своих водителей в консульских службах Китая в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», - пояснил Андрей Енин на логистической сессии международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans.

Для решения этого вопроса Минтранс предложил внести изменения в межправительственное соглашение с Китаем об облегчении поездок граждан, принятое в 2013 году. Протокол об изменениях находится на завершающей стадии согласования, уточнили в ведомстве.

По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), сейчас соглашением предусмотрена выдача многократных виз водителям, обслуживающим только приграничную торговлю, однако в новой редакции это ограничение должно быть снято.

При этом российские грузопервозчики сталкиваются и с другими сложностями при доставке грузов в Китай. В частности, по данным АСМАП, возможность въезда в глубину территории КНР очень сильно зависит «от наличия там партнера, который бы оказывал содействие», несмотря на то, что формально запретов на передвижение нет.

«Официального ответа от КНР по этим проблемам не было», - заметил заместитель гендиректора, руководитель департамента организации перевозок АСМАП Евгений Антипов, связав возникающие ограничения с системой фотовидеофиксации нарушений на дорогах, которая пока распознает пока только китайские автомобильные номера.

Также участники рынка обратили внимание на то, что на китайских погранпереходах в разных провинциях есть свои списки с номенклатурой грузов, и только их можно провозить через эти переходы.

Во многом ограничения до сих пор связаны с пандемией, и пока схема с перецепкой грузов на границе и сменой перевозчика остается превалирующей, отметил руководитель бизнес-юнита ПЭК: GLOBAL Антон Буянов.

«Кроме того, многие российские перевозчики и сами не спешат загонять свои автомобили вглубь Китая, — такая модель доставки может оказаться более затратной по сравнению с перегрузкой на границе», - констатировал эксперт.