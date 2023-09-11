Эксперты уверены в кратном увеличении производства электрокаров в России

По сообщению Центральной Службы Новостей, о росте инвестиций в создание машин на электротяге, а также необходимой для них инфраструктуры отмечено на Восточном экономическом форуме. Эксперты уверяют, что рынок электрокаров неизбежно вырастет в России.

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Год назад число приобретённых россиянами электромашин исчислялось единицами от общего объёма продаж, на данное время их количество выросло до 1500 единиц. Руководитель направления по оказанию услуг консалтинга, технологий и транзакций предприятиям промышленного производства, автомобилестроения и транспорта Группы компаний Б1 Андрей Томышев рассказал, что планируется производство отечественных электрокаров в будущем от 500 тысяч авто в год.