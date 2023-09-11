Глава Volkswagen рассказал, почему не боится китайской экспансии

Свою точку зрения относительно расширения китайской экспансии на Запад высказали главы Renault и BMW, теперь мнением поделился Оливер Блюме, возглавляющий Volkswagen.

Он оценивает китайские марки не как угрозу, а рассматривает их в качестве конкурентов. По его словам, автопромышленность КНР сильно развилась за последние десять лет, но до европейских брендов пока не доросла. В актив последних Блюме зачислил "ноу-хау", уровень качества, наследие и репутацию.