Глава Volkswagen рассказал, почему не боится китайской экспансии

Глава Volkswagen рассказал, почему компания не боится китайской экспансии
Свою точку зрения относительно расширения китайской экспансии на Запад высказали главы Renault и BMW, теперь мнением поделился Оливер Блюме, возглавляющий Volkswagen.
Он оценивает китайские марки не как угрозу, а рассматривает их в качестве конкурентов. По его словам, автопромышленность КНР сильно развилась за последние десять лет, но до европейских брендов пока не доросла. В актив последних Блюме зачислил "ноу-хау", уровень качества, наследие и репутацию.
Также Блюме считает, что у китайцев нет шансов выиграть на демпинге и повторить успех как на внутреннем рынке, так как стоимость авто формируется из затрат компаний на адаптацию продукции к европейским требованиям экологии и безопасности, а также на создание и развитие дилерской и сервисной сетей.