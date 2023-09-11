У Volkswagen появился 558-сильный электроседан. Новинка под названием ID.X Performance дебютировала в статусе концепта на мероприятии ID.Treffen в швейцарском Локарно. Шоу-кар представляет собой предвестника «заряженного» ID.7 с установкой увеличенной мощности, в спортивном обвесе и с заниженной на 60 миллиметров подвеской. Ожидается, что ID.X станет серийным через пару лет и составит конкуренцию топовой Tesla Model 3.

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ID.7 уже продается на европейском рынке, но пока представлен в единственной модификации с 286-сильным электромотором нового поколения. И хотя он мощнее, чем у других электрокаров немецкий марки (204 силы), на подходе еще более мощная версия, которая сможет бросить вызов не только самой дорогой Tesla Model 3, но и 544-сильному BMW i4 M50.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

В продаже такой электрокар появится через несколько лет, но уже сейчас можно составить довольно точное представление о том, каким он будет — это призван продемонстрировать шоу-кар Volkswagen ID.X Performance. У него агрессивный спортивный обвес с углепластиковыми элементами и красными акцентами на «юбках», большое антикрыло (оно серийной версии вряд ли достанется) и 20-дюймовые кованные диски.

Из технических отличий — заниженная подвеска (клиренс уменьшился на 60 миллиметров) и увеличенное на 80 миллиметров схождение передних колес. Известно, что на разгон с места до 100 километров в час электрокар тратит меньше четырех секунд.