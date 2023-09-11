АвтоВАЗ нарастит поставки автомобилей Lada в страны СНГ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует увеличить объем экспорта в страны СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергея Громака.

В июле 2023 года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva. Впрочем, как отметил глава автокомпании, разработка новых модификаций требует большого количества времени и усилий со стороны инжиниринга. При этом сейчас «АвтоВАЗ» ориентирован на восстановление и локализации российской компонентной базы и запуске новых продуктов.