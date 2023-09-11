GM платит дилерам, которые сами забирают автомобили с завода

Проблемы с логистикой по-прежнему остаются актуальной проблемой для автопроизводителей, дилеров и покупателей новых автомобилей. Стремясь свести к минимуму задержки, General Motors решила платить дилерам за то, чтобы они забирали свои автомобили самостоятельно.

Реакция на эту меру была исключительно положительной: дилеры были рады возможности взять под контроль нехватку поставок. Между тем, GM рада, что позаботится о новых поставках. Чтобы помочь им, GM платит дилерам, которые готовы забрать свои автомобили самостоятельно. Ставки зависят от того, как далеко им придется ехать, и тем, кто забирает товар непосредственно с завода, платят больше, чем тем, кто забирает, скажем, с железнодорожной станции.

Если дилер проедет более 1287 км до завода, он может получить до 1050 долларов за свои проблемы. Однако для поездок на расстояние менее 161 км стоимость составляет всего 225 долларов. Между тем, плата для дилеров, которые едут в распределительный центр железнодорожной техники, начинается всего со 100 долларов.

Дилеры говорят, что они рады, что товар снова поступает в их двери. Некоторые покупают собственные прицепы для транспортных средств, а другие наполняют фургоны водителями, которые затем отвозят машины обратно к ним. Некоторые даже поняли, что в самых длительных поездках имеет смысл вывозить водителей.