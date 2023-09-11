Китаю не хватает кораблей, чтобы завалить весь мир автомобилями

Китайские экспортёры столкнулись с проблемой нехватки ролкеров для отправки автомобилей за рубеж. Отгрузки ведутся в круглосуточном режиме.

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Газета The New York Times пишет, что до экспортного бума Китай покупал четыре специализированных судна в год. Теперь страна разместила заказы на 170 ролкеров. В числе заказчиков - BYD, Chery, а также европейские и сингапурские судоходные компании.

При таких объёмах в нынешних условиях Китаю выгоднее строить, а не арендовать, так как два года назад аренда стоила 16 тысяч долларов в день, а сейчас доходит до 105 тысяч.