ГАЗ начинает выпускать люксовые микроавтобусы «Соболь NN»

Горьковский автомобильный завод показал новый однообъемный микроавтобус «Соболь NN» с трехрядным пассажирским салоном на шесть мест.

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У микроавтобуса богатое оснащение и широкие возможности трансформации салона, а по желанию заказчика его даже могут окрасить в два цвета. Цена официально не объявлена, но у дилеров этот автомобиль стоит от 3,475 млн до 3,875 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Основные особенности микроавтобуса ГАЗ «Соболь NN» включают двухместную кабину, кресла второго ряда, обращенные против направления движения, и выдвижную подножку сбоку.

Стандартная комплектация включает мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном, водительское сиденье с 18-позиционной регулировкой и подогревом, камеру заднего вида, предпусковой обогреватель, кондиционер и датчики парковки.

Микроавтобус может послужить основой для мобильного офиса: для этого достаточно установить стол между задними рядами сидений. Задний диван складывается в ровную поверхность. Это делает «Соболь NN» также подходящим и для использования в качестве кемпера.

Об особенностях оснащения дилеры умалчивают: в объявлении сказано, что разница в цене зависит от дополнительного оборудования.

На данный момент все пассажирские модели «Соболь NN» доступны только с турбодизелем объемом 2.5 литра, способным развивать мощность до 150 лошадиных сил. Крутящий момент передается на заднюю ось при помощи 6-ступенчатой механической коробки передач. Выпуск полноприводных вариантов ещё не начался, хотя полноприводная трансмиссия практически готова.