Бронированный Mercedes Евгения Примакова продают за 6 млн рублей

В Москве на продажу выставили бронированный Mercedes-Benz S-Class W140 из гаража ФСО, который ранее использовался в качестве служебного автомобиля председателя Правительства РФ Евгения Примакова.

© Южный автомобиль

Машину продает Гараж особого назначения за 6 млн рублей. Этот Mercedes-Benz был выпущен в 1995 году и проехал всего 105 000 километров за 28 лет. У автомобиля бронированный кузов, включая защищенные от обстрела колеса и пуленепробиваемые стекла. Салон отделан светлой тканью, на окнах есть шторки, а на передней панели и дверях вставки из ценных пород дерева.

Под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель V12 рабочим объемом 6 литров, который выдает 394 лошадиные силы мощности и 570 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с четырехступенчатым автоматом, привод — задний.