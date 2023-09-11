Бронированный Mercedes Евгения Примакова продают за 6 млн рублей

В России продают Mercedes-Benz S-Class W140 премьера Примакова за 6 млн рублей
В Москве на продажу выставили бронированный Mercedes-Benz S-Class W140 из гаража ФСО, который ранее использовался в качестве служебного автомобиля председателя Правительства РФ Евгения Примакова.
Машину продает Гараж особого назначения за 6 млн рублей. Этот Mercedes-Benz был выпущен в 1995 году и проехал всего 105 000 километров за 28 лет. У автомобиля бронированный кузов, включая защищенные от обстрела колеса и пуленепробиваемые стекла. Салон отделан светлой тканью, на окнах есть шторки, а на передней панели и дверях вставки из ценных пород дерева.
Под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель V12 рабочим объемом 6 литров, который выдает 394 лошадиные силы мощности и 570 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с четырехступенчатым автоматом, привод — задний.
Mercedes-Benz W140 выпускали с 1991 по 1998 год. Помимо седанов с базами 3040 мм и 3139 мм (длинный официально обозначали V140), делали купе С140 с колесной базой 2944 мм. На автомобили ставили бензиновые шести- и восьмицилиндровые двигатели объемом 2,8–5,0 л, мощностью 193–326 л. с., и флагманский мотор V12, развивающий 394 л. с. или 408 л. с. Были и версии с шестицилиндровыми дизелями: 3 л, 177 л. с. и 3,5 л, 150 л. с. Всего изготовили 406 710 седанов и 26 022 купе.