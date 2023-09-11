Lada Largus из последней партии поступили к дилерам

Первые Lada Largus из ограниченной партии в 650 автомобилей начали поступать к дилерам АвтоВАЗа. Как выяснила "Российская газета", также стали известны и цены на модель.

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Так, один из менеджеров автосалона заявил, что машины уже приехали. Сейчас автомобиль стоит 1 976 900 рублей. Такую сумму просят за пятиместный универсал в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механикой. При этом уточняется, что цена может измениться.

Два других дилера рассказали, что машины также добрались до складов. Но стоимость Largus другая - 2 000 000 рублей и 2 115 000 рублей соответственно. Естественно, что автомобили получили дополнительное оборудование, благодаря которому цена универсала увеличилась. Все менеджеры, опрошенные "Российской газетой", отмечают, что на каждого дилера пришлось ограниченное количество Largus, а потому они даже не появятся в шоу-румах.

Напомним, 4 сентября стало известно, что с официального сайта марки Lada исчезла информация о ценах и комплектациях семейства модели Largus (до этого цена начиналась от 1,3 млн рублей за базовый универсал). Последняя партия "Ларгусов" из 650 машин и машинокомплектов была выпущена АвтоВАЗом в августе. Возобновить сборку Largus, но уже в Ижевске, компания планирует во втором квартале 2024 года.