ГАЗ начал продажи обновленного пассажирского фургона «Соболь NN»

Компания ГАЗ и дистрибьютор «Современные транспортные технологии» представили свой новый микроавтобус «Соболь NN», доступный для покупки в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Начальная цена на этот автомобиль составляет 3 450 000 рублей.

Автомобиль имеет длину 5110 мм и колесную базу в размере 3005 мм. «Соболь NN» оборудован тремя рядами сидений, предоставляя шесть пассажирских мест. Его салон может быть легко трансформирован, от спального места до мобильного офиса, и задний ряд сидений можно перемещать, регулируя объем багажного пространства.

Базовая версия автомобиля оснащена системами ABS и EBD, подогревом водительского сиденья и стекол, мультимедийной системой с 9-дюймовым экраном, камерой заднего вида, парктрониками, кондиционером, круиз-контролем, предпусковым подогревателем и многими другими функциями. Микроавтобус также оснащен автоматической подножкой с LED-подсветкой.

Автомобиль оснащен 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач.