«Автоваз» планирует увеличить объем экспорта в страны СНГ
АвтоВАЗ собирается нарастить экспорт в страны СНГ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы планируем нарастить объем экспорта на наших традиционных рынках: Белоруссия, Казахстан — страны СНГ, скажем так», — заявил он.
Вице-президент добавил, что еще одним ключевым рынком для экспорта остается африканский. Громак напомнил о планах АвтоВАЗа возобновить производство автомобилей в Африке.
Напомним, что на прошлой неделе купленный АвтоВАЗом специализированный автомобильный банк «Авто финанс банк» (ранее носил название «РН-Банк») начал работу в России. Финансовая организация специализируется на автокредитовании, предоставляя кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей. Пресс-служба автопроизводителя подчеркивала, что банк будет развиваться как в корпоративном, так и в частном секторе.