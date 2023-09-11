«Автоваз» планирует увеличить объем экспорта в страны СНГ

АвтоВАЗ собирается нарастить экспорт в страны СНГ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы планируем нарастить объем экспорта на наших традиционных рынках: Белоруссия, Казахстан — страны СНГ, скажем так», — заявил он.

Вице-президент добавил, что еще одним ключевым рынком для экспорта остается африканский. Громак напомнил о планах АвтоВАЗа возобновить производство автомобилей в Африке.