Skoda пришлось временно закрыть свой завод в Чехии

Чешский автопроизводитель Skoda с 11 сентября приостановил производство своих авто в Чехии, закрыв завод в Квасинах как минимум на неделю. Об этом сообщает Investičníweb.

В Skoda заявили, что остановить конвейер пришлось из-за отсутствия поставок запчастей от словенского поставщика. Компания начала тестирование поставщиков из Китая.

По словам Ярослава Повшика, председателя производственного совета и лидера профсоюза Skoda Auto, остановлен будет выпуск всех моделей, кроме полностью электрической Enyaq.

Также компания не исключила частичного сокращения производства на заводе в Млада-Болеславе.

Комплектующие для двигателей Skoda поставляло предприятие из Словении. Этот завод пострадал от недавнего наводнения в стране.

Это уже второе закрытие заводов Skoda в 2023 году: компания также ограничивала производство в конце января из-за нехватки чипов.