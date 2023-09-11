Стало известно, кто купит российский завод Hyundai

Покупателем российского завода Hyundai называют AGR. AGR — это новое название российской «дочки» Volkswagen, которая после ухода немецкой компании была продана дилерскому холдингу «Авилон». Как утверждает телеграм-канал «Автопоток», именно AGR станет новым владельцем завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который находится в Санкт-Петербурге и где до весны прошлого года собирали Solaris, Creta и Kia Rio.

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О том, что интерес к петербургской производственной площадке проявляет «Авилон», стало известно еще в начале августа — компанию называли потенциальным покупателем завода Hyundai наравне с калининградским «Автотором». «Автопоток» же склонялся к тому, что покупателем выступит именно «Авилон»: в пользу этой версии говорил тот факт, что предприятие посетила группа топ-менеджеров дилерского холдинга.

Между тем у «Авилона» уже есть один покинутый зарубежным автопроизводителем завод. Еще весной структуре «Авилона», компании «Арт-Финанс», перешли все российские активы Volkswagen, включая предприятие в Калужской области, где до весны прошлого года собирали Polo, Tiguan и Skoda Rapid.

Компания продолжила работу в России под новым названием — AGR. Согласно новой информации, именно с AGR может быть заключена сделка по продаже «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Автор канала сообщает, что о ней объявят «в ближайшие дни». Какие автомобили будут производить на площадке, пока неизвестно.