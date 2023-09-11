Автомобили с ДВС доживут до 2050 года
Как сообщает SPEEDME.RU, Stellantis, один из крупнейших автопроизводителей, рассматривает возможность использования углеродно-нейтрального топлива. Таким образом компания хочет поддерживать двигатели внутреннего сгорания в условиях нулевых выбросов углерода.
Стоит напомнить, что с 2030 года в Европе будут выпускаться исключительно электромобили. Stellantis прогнозирует, что бензиновые и дизельные автомобили будут продолжать производиться до 2050 года.
Электронное топливо считается решением для устранения выбросов углерода от этих транспортных средств. Stellantis заявил, что успешно протестировал электронное топливо, поставляемое нефтяным гигантом Саудовской Аравии Aramco, на 24 семействах двигателей, используемых в его европейских автомобилях. Некоторые из конструкций двигателей датируются 2014 годом, и, по словам Stellantis, все они могут использовать электронное топливо без необходимости модификации.