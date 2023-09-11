Автомобили с ДВС доживут до 2050 года

Как сообщает SPEEDME.RU, Stellantis, один из крупнейших автопроизводителей, рассматривает возможность использования углеродно-нейтрального топлива. Таким образом компания хочет поддерживать двигатели внутреннего сгорания в условиях нулевых выбросов углерода.

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Стоит напомнить, что с 2030 года в Европе будут выпускаться исключительно электромобили. Stellantis прогнозирует, что бензиновые и дизельные автомобили будут продолжать производиться до 2050 года.