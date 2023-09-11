Haval Monster продают в России за 3 млн рублей

В России стартовали продажи Haval Monster 2023 года по цене 3,1 млн рублей
Российские дилеры по схеме параллельного импорта начали поставлять кроссоверы Haval Monster 2023 года выпуска. Официально эта модель пока не представлена на российском рынке. Внимание на это обратил портал Njcar.
В Китае модель продается под название Shenshou, что в переводе также означает монстр или зверь. У автомобиля купеобразный кузов. Кроссовер построен на платформе L.E.M.O.N. На ней же базируется кроссовер Haval Dargo.
У кроссовера Haval Monster весьма необычный дизайн с огромной решеткой радиатора, в который интегрирована головная светодиодная оптика. Также у машины есть выдвижные дверные ручки и небольшой спойлер. По размерам Haval Monster не уступает Kia Sorento. Длина модели составляет 4 780 мм, ширина - 1 890 мм, высота - 1 675 мм, а колесная база достигает 2 800 мм. Для сравнения, аналогичные размеры корейского бестселлера: 4810x1900x1690 мм, с расстоянием между осями 2 815 мм.
В Россию привезли модификацию Haval Monster с двухлитровым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы, с семиступенчатым роботом и полным приводом.
В оснащение входят система стабилизации, система автоматического предотвращения столкновений, мультимедийная система с сенсорным экраном, камеры кругового обзора, панорамный люк и интеллектуальный круиз-контроль. Стоимость кроссовера Haval Monster 2023 года в России составляет от 3,1 млн рублей.