Как работает платная трасса проспект Багратиона?
Разрешенная скорость на этой магистрали — 90 километров в час. Стоимость начинается от 416 рублей и выше. Проспект Багратиона стал продолжением трассы М1 и интегрирован с северным обходом Одинцова. Он должен разгрузить как Кутузовский проспект, так и Можайское шоссе.
Москвичи тестируют северный дублер Кутузовского проспекта — проспект Багратиона. Разрешенная скорость на этой магистрали — 90 километров в час. Экономия в пути от МКАД почти до центра города, по словам мэра, составляет 30 минут. Базовая стоимость проезда от МКАД до ТТК — 600 рублей, по транспондеру — 416 рублей.
Business FM спросила у тех, кто уже проехал по платной магистрали, об их впечатлениях, плюсах и минусах трассы.
Житель Западного округа Москвы Даниил:
«Я въехал со стороны ТТК в районе «Сити», потому что живу в районе Шелепихинского моста, решил попробовать проехать до МКАДа, потом по нему уйти на Новую Ригу. Въезд очень удобен, все понятно, въезжаешь на дорогу на проспекте Багратиона, дорога сделана потрясающе, красивая. Но что меня поразило, так это то, что я всю дорогу был один, ни одной машины не было. Долетел за девять минут от «Москвы-Сити» до МКАДа. Ехал со скоростью 90 километров в час, специально рассматривая, не спеша. Дорога прекрасная. Что поразило: есть единственный съезд в Москве на улицу Леси Украинки, маленькая улочка, при этом нет съезда ни на Минской улице, ни на Рублевском шоссе, которые представляются абсолютно необходимыми, ни на Северо-Западной хорде.
По сути дела, это магистраль только для тех, кто живет в области в районе Одинцова, в Москве ты никуда съехать не можешь, все равно должен выехать на МКАД и потом со МКАДа куда-то заходить назад в Москву. Поэтому напрашиваются съезды, съезды на дорогу есть, а вот выездов нет, я не могу ответить, сколько я заплатил, сколько-то транспондер снимет, но это мне было ужасно интересно».
Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов:
«Если есть необходимость приехать в Кунцево или еще какой-то район, лучше этой трассой не пользоваться. Она и рассчитана на то, что вы из-за города из новых жилищных комплексов, которые очень активно застраиваются и заселяются, или из парка «Патриот» стартанули и поехали, чтобы вы без пробок долетели до центра. То есть вы спокойно долетите до «Москвы-Сити», до ТТК. И сейчас там ограничение 90 километров в час, а планируется поднять до 110 километров в час, и это сократит время».
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«Те тарифы на платные магистрали, которые сейчас в Москве утверждаются, и на скоростной диаметр, и на новую трассу — дублер Кутузовского являются запретительными. Они делают дорогу исключительно для люксовых граждан, для которых выкидывать каждый день на дорогу туда-обратно 1,5 тысячи рублей совершенно не проблема. Рядовому автомобилисту московскому эта дорога не делает никакого блага. Тот трафик, который она уведет на себя, совершенно минимальный, особого влияния на состояние дорожного движения не оказывает. Я уверен, что тариф надо снижать, не выше 100 рублей, тогда эта дорога москвичам принесет много пользы. При этом можно будет ее развивать, увеличив количество съездов на городские и другие улицы, потому что сейчас их мало, дорога строилась исключительно как возможность быстро отпрыгнуть из «Москвы-Сити» за город».
Общая протяженность новой шестиполосной магистрали — проспекта Багратиона — 22 километра, в ее состав входят 17 искусственных сооружений. По сути, проспект Багратиона стал продолжением трассы М1: он интегрирован с северным обходом Одинцова. Проспект должен разгрузить как Кутузовский проспект, так и Можайское шоссе: ожидается, что трафик здесь станет меньше на 16-17%. До 31 декабря электромобилям разрешено пользоваться магистралью бесплатно.