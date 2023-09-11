Как работает платная трасса проспект Багратиона?

«Я въехал со стороны ТТК в районе «Сити», потому что живу в районе Шелепихинского моста, решил попробовать проехать до МКАДа, потом по нему уйти на Новую Ригу. Въезд очень удобен, все понятно, въезжаешь на дорогу на проспекте Багратиона, дорога сделана потрясающе, красивая. Но что меня поразило, так это то, что я всю дорогу был один, ни одной машины не было. Долетел за девять минут от «Москвы-Сити» до МКАДа. Ехал со скоростью 90 километров в час, специально рассматривая, не спеша. Дорога прекрасная. Что поразило: есть единственный съезд в Москве на улицу Леси Украинки, маленькая улочка, при этом нет съезда ни на Минской улице, ни на Рублевском шоссе, которые представляются абсолютно необходимыми, ни на Северо-Западной хорде.