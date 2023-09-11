Опубликованы первые фото серийной версии салона Geely Preface

Ещё в начале лета был рассекречен дизайн нового Geely Preface (Xingrui) - фотографии опубликовало Министерство промышленности КНР. Теперь за дело взялись "шпионы", которые сделали несколько фото серийной версии седана.

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На самом деле салон "Префейса" уже мелькал в хронике, и уже тогда можно было с уверенностью говорить, что седан подсмотрел часть решений у кроссовера Atlas L: то же рулевое колесо, тот же экран приборной панели, правда, с козырьком, вертикальный планшет мультимедиа, проекционный дисплей и "пустой" центральный тоннель. Компоновка последнего имеет отличия: у седана здесь расположены лишь отсеки для хранения, слот беспроводной зарядки, ряд "горячих" клавиш, а селектора перенесён на рулевую колонку.

Новинка на 40 мм длиннее и на 11 мм шире, чем предшественник, габариты составляют 4825 х 1880 х 1469 мм, размер колёсной базы равен 2800 мм.

Седан оснащён 163-сильной турбочетвёркой, будет также гибридная версия, у которой, несмотря на наличие пары электромоторов, привод будет по-прежнему только передний.

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В продажу обновлённый Geely Preface поступит до конца текущего года.

Geely Preface на платформе CMA (совместная разработка с Volvo) дебютировал в 2020 году, но до России через официальных дилеров пока так и не добрался. Предполагалось, что седан получит в РФ наименование Starray.