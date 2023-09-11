Автодилеры назвали хиты продаж параллельного импорта

«Если говорить о хитах продаж, то этим летом высоким спросом пользовались электромобили – в частности, Avatr 11, Zeekr 001, LiXiang L9, Zeekr 009, HiPhi Z и Lotus Eletre S+. Наряду с ними мы фиксировали повышенный интерес покупателей к Volkswagen Tayron X и Talagon. Также среди клиентов востребованы Audi Q6, Audi Q5L и Audi A6L», — перечислил Каменский.