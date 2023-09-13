Названы все плюсы и минусы китайских кроссоверов Kaiyi Х3 и X3 Pro

В ближайшее время поступят в продажу компактные кроссоверы Kaiyi Х3 и X3 Pro, созданные на одной платформе с популярным у нас Chery Tiggo 4 Pro. Однако в силу новизны бренда они пока не вызывают доверия у покупателей.

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На калининградском заводе "Автотор" недавно стартовало производство компактных кроссоверов Kaiyi Х3 и X3 Pro, которые уже начали поступать дилерам и в течение месяца станут доступны для покупки. "Икс-третий" будет предложен в двух комплектациях - Comfort и Luxury, а стоимость модели составит от 2 млн 117 тыс. 650 рублей с механической коробке передач и 2 млн 220 тыс. 950 рублей - с вариатором. У Х3 Pro же будет один вариант исполнения - Luxury, и стоить он, скорее всего, будет несколько дороже за счет лучшей оснащенности и большей мощности.

Спортивный облик Kaiyi Х3 формируют серебристые вставки в решетке радиатора и бампере, полностью светодиодная оптика, парящая крыша, выштамповки на боковинах кузова, молдинг. Автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач - вариатором CVT. В комплектацию модели, помимо прочего, входят круиз-контроль, современные системы помощи водителю, 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, камеру заднего вида с динамической разметкой, дисплей мультимедийной системы диаметром 10,25 дюйма, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя.

Кроссовер Kaiyi Х3 Pro получил 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с., агрегатированным с бесступенчатой коробкой передач. Перечень оборудования включает в себя мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, цветной 7-дюймовый дисплей приборной панели, панорамную крышу, сенсорный монитор продвинутого мультимедийного центра диагональю 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводную зарядку для мобильных устройств, а также функции бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой.

По словам руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, основным конкурентом Kaiyi X3 станет родственный ему Chery Tiggo 4 Pro с атмосферным двигателем (у данных моделей одна платформа). Конкурировать с Kaiyi X3 будет и BAIC X35, сборка которого также налажена на заводе "Автотор". А вот у Kaiyi X3 Pro спектр конкурентов значительно шире: он включает в себя Chery Tiggo 4 Pro с турбомотором, Geely Coolray, Changan CS35 Plus и Haval Jolion.

Вопрос доверия

"С точки зрения характеристик кроссоверы Kaiyi схожи с автомобилями Chery, в особенности Tiggo 4 Pro. При этом аргументом в пользу покупки последнего будет наработанный за долгие годы на рынке авторитет, тогда как у Kaiyi существует проблема пониженного спроса на автомобили нового и пока незнакомого россиянам бренда", - комментирует Александр Ковалев.

Напомним, китайская марка Kaiyi официально вышла на авторынок России в марте этого года и на сегодняшний день представлена только седаном С-класса под названием E5. В настоящее время он доступен в двух топовых комплектациях - Luxury и Luxury + - стоимостью 2 млн 115 тыс. рублей и 2 млн 160 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, к концу года у российских дилеров должен появиться среднеразмерный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun, производство которого также будет налажено на калининградском заводе "Автотор". Ожидается, что флагманский кроссовер будет представлен в нашей стране как в 5-местном, так и в 7-местном исполнении.

Как отмечает Александр Ковалев, компания Kaiyi будет больше фокусироваться на выпуске кроссоверов в России. Но благодаря корпоративным продажам седан E5 останется самой популярной моделью, хотя Kaiyi X3, возможно, будет более привлекателен для частных клиентов благодаря кузову типа кроссовер.