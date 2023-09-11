Глава системы «Мир» прокомментировал введение отложенной оплаты за такси

Расширение использования функционала по отложенному списанию денежных средств с карт в платежной системе «Мир» при оплате товаров не затронет пользователей напрямую. Как сообщает газета «Ведомости», об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Напомним, что сейчас отложенные платежи по картам «Мир» действуют лишь при оплате проезда в общественного транспорта. С весны 2024 года банки смогут проводить отложенные операции по картам, реквизиты которых сохранены у продавца. Это может быть оплата покупок в пунктах выдачи заказов маркетплейсов или же оплата услуг такси, каршеринга и кикшеринга.

«Никак это не затронет пользователей — у них будет, может быть, удобно и всегда проходить оплата, хотя и сейчас с этим проблем больших нет», — заявил Комлев.

По его словам, нововведение относится скорее к «внутрянке работы платежной системы», специфике некоторых транзакций от банка-эквайера к банку-эмитенту и тому, какие несостыковки могут возникать при процессинге.