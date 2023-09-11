Бренд Jetour впервые вошел в список лидеров российского рынка

Китайский автомобильный бренд Jetour, который представлен в России двумя моделями, впервые попал в десятку лидеров российского рынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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За 36-ю неделю 2023 года (с 4 по 10 сентября) в России было реализовано 403 новых кроссовера Jetour. После сентябрьского подорожания Jetour X90 Plus стоит от 3,3 млн рублей, а модель Dashing — от 2,4 млн рублей.

Лидерство марочном в рейтинге сохраняет Lada, продажи которой за последнюю неделю составили 8368 легковых машин. По словам экспертов, это рекордный еженедельный показатель для отечественной марки с января 2022 года. Доля российского бренда впервые за последние восемь недель превысила 30%.