Tesla показала «семейное фото» всех моделей бренда

Tesla уже работает над своим следующим серийным автомобилем — электрическим седаном, который будет располагаться ниже Model 3 в своей линейке. Компания добилась значительных успехов за 20 лет с момента своего образования. Семейная фотография, демонстрирующая каждый автомобиль в линейке бренда, которой Tesla недавно поделилась в X, служит прекрасной иллюстрацией замечательного развития бренда.

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На изображении показан новый Tesla Semi со всеми текущими моделями бренда. Они состоят из красной Model S спереди, белой Model 3 позади нее, синей Model Y и совершенно нового Cybertruck. На нижнем уровне трейлера находятся черная Модель 3, белая Model X и серая Model 3. Не хватает только одной машины — давно обещанного Родстера второго поколения, но эта машина еще не вышла на производственную линию.

Хотя Roadster был первой попыткой Tesla создать привлекательный и забавный электромобиль, именно Model S действительно продвинула бренд в мейнстрим. Он поступил на производственную линию в июне 2012 года, а в 2015 году за ним последовала Model X, первый внедорожник компании. Хотя эти два автомобиля продавались хорошо, они были довольно дорогими, что делало их вне ценового диапазона многих покупателей автомобилей. Затем появилась Model 3.