Lada Vesta вернут черную крышу

У Lada Vesta вновь появится версия с двухцветным кузовом. По крайней мере именно так утверждает паблик Avtograd News, который публикует фотографию двухцветной Весты. На снимке можно увидеть как минимум один автомобиль с белым кузовом и черной глянцевой крышей, хотя до сих пор такая опция для Vesta NG была недоступна. По неофициальным данным, массовое производство двухцветных Lada Vesta NG запустят в ноябре. «Мотор» обратился за подтверждением этого факта к АвтоВАЗу, но завод от комментариев воздержался.

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Впервые версия с кузовом, окрашенным в два цвета (с черной крышей), появилась у Vesta в 2020 году — тогда в Ижевске собирали дорестайлинговую модель. Весной этого года производство Весты перенесли в Тольятти, и теперь с конвейера сходит обновленная модель, которую в самом АвтоВАЗе называют «новым поколением». И у такой Весты черной крыши до сих пор не было.

Avtograd News / Vk.com

Пока Vesta собирают только в кузове седан и в его Cross-версии. Но, как и в случае с черной крышей, долго универсалов ждать не придется: они встанут на конвейер в ноябре — такой информацией на днях поделился другой неофициальный паблик, «Нетипичный АвтоВАЗ».

При этом на официальном сайте Lada.ru универсалы уже есть, рекомендованные розничные цены на них начинаются от 1 329 900 рублей за Lada Vesta SW и от 1 511 900 рублей за Vesta SW Cross. Что же касается седана, то он стоит от 1 239 900 рублей или от 1 562 900 рублей за Сross-вариант.