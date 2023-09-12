Volvo дорого обойдется переход на выпуск только электрических авто

Volvo тратит 88 миллионов долларов по всему миру на сокращение расходов и предложит досрочный выход на пенсию некоторым сотрудникам. Генеральный директор компании Джим Роуэн хочет, чтобы к 2030 году производитель автомобилей перешел на продажу только электромобилей, и, учитывая, насколько дорогим будет этот переход, он ищет способы сэкономить деньги различными способами. Роуэн говорит, что шведский автопроизводитель хочет стать более экономным, ища способы, позволяющие ему работать более эффективно.

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Недавно в беседе с Auto News президент Volvo Car в США и Канаде Майкл Коттон отметил, что Volvo тратит 88 миллионов долларов по всему миру на стремление сократить расходы и повысить эффективность. Помимо сокращения рабочих мест, Volvo предложит некоторым сотрудникам досрочный выход на пенсию.

«Не существует ни одной области бизнеса, на которую это не повлияло бы, — сказал Коттон. — У нас [много] разных отчетов и вакансий, и мы изучаем их, чтобы убедиться, что именно они оказывают на нас наибольшее влияние и направляют на них наши ресурсы».

Volvo также сократила свой технологический центр в Кремниевой долине и дизайн-центр в Южной Калифорнии как минимум на 75%. Это сокращение рабочих мест произошло всего через несколько месяцев после того, как Volvo сократила свою рабочую силу в Швеции на 6%, сократив около 1300 рабочих мест.