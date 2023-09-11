Mahindra показала электрические внедорожники на скорости в 200 км/ч

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Mahindra выложил видеозапись с испытаний новых моделей. В кадре можно увидеть три электрокара, которые достигают максимальной скорости в 200 км/ч на овальной трассе в Индии. Бренд не уточнил, будут ли серийные версии такие же мощные.

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На видео представлено три модели: XUV.e8, XUV.e9 и BE.05. Стоит отметить, что их презентация состоялась еще в 2022 году. Тогда был раскрыт новый язык дизайна Mahindra под названием «heartcore».